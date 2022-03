SERIE A – Napoli-Milan 0-1, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo aver vinto contro la Lazio, il Napoli era atteso dalla sfida contro il Milan, valevole per il vertice e l’inizio sembrava promettere bene. Buoni ritmi e spinte sulle fasce. I rossoneri si chiudono bene e concedono poco all’attacco azzurro. Nella ripresa il vantaggio degli ospiti con Giroud, il tutto nasce dal calcio di punizione. I partenopei cercano di reagire, ma la manovra non è fluida come nelle sfide precedenti. Ospina salva la porta su Bennacer e Theo Hernandez. Nel finale assalto del Napoli, però davvero poco per conquistare almeno un punto. Una sconfitta che forse allontana dalla corsa scudetto, ma che tiene intatta la zona Champions. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Ospina 6,5 – Se il Napoli non subisce altri gol, il merito va al portiere colombiano. Bene sul tiro di Bennacer e la botta di Theo Hernandez. Nulla poteva sulla rete di Giroud.

Koulibaly 6 – Mezzo voto in meno sulla rete del Milan, dove non è andato con convinzione, ma per il resto non ha sbagliato nulla. Ha spinto in avanti ed ha chiuso sulle incursioni dei rossoneri. Come sempre guerriero fino alla fine.

Lobotka 6,5 – In mezzo al campo il Milan ha giocato un’ottima partita, ma lo slovacco ha calamitato i palloni fino alla fine della gara. Giocatore al quale Spalletti fa fatica a rinunciare e anche con i rossoneri lo si è visto.

Anguissa 6 – Anche se solo nel finale il calciatore camerunense ha dato prova di essere tornato a buoni livelli. Suo il lancio per Osimhen e una sgroppata a destra.

Flop

Di Lorenzo 5,5 – Buon inizio di gara del terzino destro, dove si spinge in avanti, poi con il tempo fa fatica. Leao e Theo Hernandez spingono di più nella ripresa e l’ex Empoli non sempre riesce a stare al loro passo.

Mario Rui 5 – Nel primo tempo il laterale portoghese ha tutto sommato ha fatto il suo, senza commettere eccessive sbavature. Nella ripresa Messias lo punta e non riesce più a controllarlo. Non sempre riesce ad avere continuità nell’arco della partita.

Fabian Ruiz 4,5 – Se contro la Lazio, pur giocando male, segna la rete della vittoria, contro il Milan stasera ha fatto una gara negativa. Perde quasi tutti i palloni e soffre il ritmo dei rossoneri. Da rivedere in altre condizioni nelle prossime sfide.

Politano 5 – Buon inizio dell’ex di Inter e Sassuolo, dove prova anche ad inserirsi, poi alla lunga si estranea alla manovra e non riesce ad incidere.

Zielinski 4,5 – Dopo la sfida contro la Lazio il polacco non incide anche contro il Milan, anzi va in affanno contro il centrocampo rossonero. Esce e anche stasera non ha dato quello che gli si chiede.

Insigne 4,5 – Dalla sfida contro la Lazio, che era stato devastante, al Milan che ha fatto fatica ad imporsi. Imbottigliato in mezzo al campo e spesso passa la palla indietro. Esce dal campo e subisce i fischi.

All. Spalletti 5,5 – Alla vigilia il mister aveva chiesto di essere ricordati per fare la storia, ma la squadra ha faticato ad imporsi. Rispetto al pari contro l’Inter nessun tiro in porta e alcuni cambi potevano essere fatti prima. Non cambia nulla sul valore della squadra, ma bisogna conservare la zona Champions.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”