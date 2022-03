Serata no per Zielinski; il polacco mai nel vivo della partita

Spenta la linea della trequarti azzurra, da Politano ad Insigne. Male anche Zielinski. Il polacco non riesce mai a entrare veramente nel vivo della partita e tra le linee viene ben controllato, stretto tra la marcatura di Bennacer e dal muro difensivo dei due centrali rossoneri Tomori e Kalulu. Sotto tono Piotr come nella trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, l’ultima prestazione in cui riuscì a fare la differenza fu quella de Camp Nou contro il Barcellona, nell’andata dei sedicesimi di Europa League quando firmò il gol dl momentaneo vantaggio. Poi la flessione nelle partite successive confermate contro il Milan, quello più in ombra dell’attacco azzurro insieme a Insigne. Buono invece l’approccio di Ounas che ha dato una scarica di adrenalina per l’assalto finale che però non è bastato al Napoli per raggiungere il pari.

Il Mattino