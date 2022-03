Repubblica: “Davanti agli ostacoli più alti mancano cattiveria e malizia”

Il pensiero di Marco Azzi (Repubblica) espresso su twitter:

“A me piacerebbe vedere il Napoli con due punte vicine, nemmeno col 4-3-3. Poi c’è da fare una riflessione anche di natura tattica: Lobotka, Fabian, Zielinski, Politano, Insigne e Osimhen – schierati insieme – non sono un lusso gestibile contro le squadre più forti. Con la forza fisica di Elmas e Anguissa il Napoli ha avuto più equilibrio, a parere mio. Il Napoli dà il meglio nelle difficoltà, quando si sente spalle al muro e ha meno da perdere. 7 ko in casa su 9 sono una prova, non un indizio. Davanti agli ostacoli più alti mancano cattiveria e malizia, ma anche la leggerezza necessaria per reagire alle pressioni”.