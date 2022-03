Matteo Politano: “Poco motivati? Contro il Milan siamo venuti meno in un aspetto”

Il Napoli esce sconfitto dal match contro il Milan per 0-1 e la delusione in casa azzurra è davvero tanta. In mixed-zone le parole dell’esterno d’attacco Matteo Politano. “Sento e leggo che la squadra aveva poche motivazioni, ma non è così. Queste sfide si preparano da sole e così è stato per tutta la settimana. Credo che sia mancata la poca precisione negli ultimi passaggi e siamo stati meno brillanti rispetto alle sfide precedenti. Contro la Lazio abbiamo tirato in porta tante volte. Ora siamo pronti per le ultime 10 sfide, testa al Verona per riscattare questa sconfitta interna”.

La Redazione