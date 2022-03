Luciano Spalletti: “Osimhen? Su di lui rigorissimo. La sconfitta mi renderà ancora più determinato”

Il Napoli esce sconfitta contro il Milan e per lo scudetto la strada si fa difficile. Una gara che è stata analizzata dal tecnico degli azzurri Luciano Spalletti in conferenza stampa e riportata anche dal Corriere dello Sport. “I primi 30 minuti la squadra mi era piaciuta come atteggiamento, ma siamo stati imprecisi nelle scelte. La rete di Giroud? Il Milan è stato bravo a difendersi e noi siamo stati leggeri, in diversi aspetti. Se qualcuno possa pensare che una sconfitta mi possa demoralizzare si sbaglia di grosso, anzi sarò ancora più determinato di prima. Io le situazioni me le sono puppate tutte e quindi non mollo facilmente. Qualche errore di troppo lo abbiamo commesso per le qualità che abbiamo. Ci sono alcuni calciatori che non sono al massimo, come Anguissa e Lozano. Fabian Ruiz? E’ reduce da un momento che avendo la pubalgia, gli toglie la possibilità di non allenarsi al meglio. Bene nel primo tempo, poi siamo calati per troppa leggerezza nell’atteggiamento. Su Osimhen è rigorissimo”.

La Redazione