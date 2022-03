Lorenzo Insigne: “Non dobbiamo piangerci addosso. Immortali? Di questo passo non si va da nessuna parte”

Il Napoli esce sconfitto al “Maradona” per 0-1 contro il Milan e probabilmente dovrà dire addio allo scudetto. Una gara che ha lasciato diversi dubbi e che il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne ha analizzato a fine partita e sono riportate dal CdS. “Il Milan? Abbiamo sprecato una grande occasione, volevamo rendere felici i nostri tifosi, ma non ci siamo riusciti. Immortali? Di questo passo, nessuno si ricorderà di noi. Ora però dobbiamo resettare tutto, senza piangerci addosso e non mollare fino alla fine. Del match contro i rossoneri dovremo cercare di analizzare gli aspetti positivi e guardare avanti. La sconfitta? E’ difficile da spiegare però dobbiamo guardare avanti. Pur lottando su ogni palla, ci sono tanti demeriti, però la sfida andrà analizzata a mente fredda. Da qui alla fine i punti in palio sono tanti e dovremo cercare di ottenere il massimo”.

La Redazione