Insigne a luci spente: amarezza e rammarico per il capitano

Luci spente per capitan Insigne. Brutta prova di Lorenzo che dopo la notte dell’Olimpico vive un’altra amarezza al Maradona. «Sicuramente molto demerito da parte nostra, abbiamo lottato fino alla fine ma dispiace perché c’era tanta gente che ci ha sostenuto: ci dispiace tanto di non aver fatto felice i nostri tifosi. Sapevamo che era una grande occasione che abbiamo sprecato, non possiamo piangerci addosso perché ci sono tante partite e pochi punti. Dobbiamo rimanere concentrati. C’è tanta tristezza per non aver vinto, meglio analizzare a mente fredda le cose giuste e sbagliate», ha spiegato a Dazn. Poco lucido nelle giocate decisive e mancanza di precisione, Calabria gli prende le misure e lo marca senza eccessivi patemi. Insigne sostituito da Ounas dopo venti minuti della ripresa. «Quanta voglia ho di rimanere per sempre nella memoria del Napoli? C’è tanta voglia, se giochiamo come stasera non si ricorderà nessuno. Dobbiamo fare molto meglio», ha detto. Amarezza e tristezza per non essere riuscito a lasciare il segno. «Dobbiamo ripartire dalle cose buone, le analizzeremo con il mister e ora è inutile pensare alla sconfitta. Per spiegare a parole è difficile, dobbiamo solo continuare a lavorare e fare grandi prestazioni. Bisogna dare un po’ di più tutti insieme»

Il Mattino