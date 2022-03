Gallo, giorn.: “C’è un problema, una mancanza di ossigeno tra la squadra e Osimhen”

Massimiliano Gallo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Ieri Pioli è stato più bravo di Spalletti. Ha bloccato le fonti di gioco del Napoli sin dal basso su Fabian Ruiz e Lobotka. C’è un problema, una mancanza di ossigeno tra la squadra e Osimhen. Lui si sbatte, corre. Però non sembra integrato nei meccanismi. Il carattere non è una cosa a sé stante. Giroud è un campione del mondo, un giocatore fortissimo. Il Milan ha preso giovani talentuosi e poi 2 fuoriclasse che danno anche l’esempio e portano la mentalità, intesa anche come attenzione e concentrazione. Il Liverpool si avvale di neurologi in tal senso. L’aspetto mentale è legato alla prestazione. Scudetto? Aritmeticamente certamente è possibile, però noi abbiamo sprecato sicuramente 2 set point. Poi bisogna giocare a Bergamo e Verona, con la Roma. Il Napoli non dico che adesso deve stare attento ma l’obiettivo è la Champions League. Però non ha vinto gli scontri diretti in casa, quindi diventa difficile poi”.