Cds – Le pagelle della panchina: Ounas il migliore dei suoi

La panchina azzurra – A Ounas ed Elmas bastano pochi minuti per fare meglio di Politano e Zielinski: l’algerino prova a dribblare e duettare con Mertens e Osimhen e, mentre questo litiga con Theo Hernandez, sfiora anche il gol; per Elmas un altro buon impatto subentrando, dando vivacità e imprevedibilità alla manovra offensiva azzurra. Per Anguissa, Mertens e Lozano troppi pochi minuti per un giudizio, ma di sicuro la fisicità del camerunense serviva prima, mentre Lozano almeno prova a impensierire Maignan con un destro abbondantemente al lato.

Mertens (31’ st) sv

Pochi minuti e un’iniziativa.

Lozano (37’ st) sv La firma del rientro.

Ounas (23’ st) 6,5 A destra spacca come un martello e innesca un giro da brividi. Il più pericoloso.

Anguissa (37’ st) sv

Elmas (23’ st) 6 – Muscoli e corsa. Minuti d’intensità.