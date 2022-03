CdS – Le pagelle della difesa: gli esterni in continua apprensione

La difesa azzurra – Una prestazione da dimenticare per il Napoli, con il reparto difensivo in continua difficoltà, che ha cercato di tenere botta come meglio poteva, ma il centrocampo non ha fatto filtro in maniera adeguata e alla fine il gol arriva su una disattenzione difensiva.

Ospina 6,5

Giroud lo fulmina, ma è reattivo su Bennacer e Theo.

Di Lorenzo 6

Sovrapposizioni e affondi, più ala che terzino fino a quando Leao non comincia a strappare: ed è allerta massima.

Rrahmani 6,5

Almeno due o tre chiusure decisive nel primo tempo e un’altra nel secondo. La crescita è costante.

Koulibaly 6

Dei due centrali è quello che si sgancia, che alimenta l’azione. E sul gol, a spiccare, è più che altro la bravura di Giroud.

Mario Rui 5,5

L’asse con Insigne non funziona. Messias gli concede spazio e agio, ma quando attacca finisce anche lui nella rete difensiva.