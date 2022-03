Casarin: “Orsato? Il suo è stato un arbitraggio da coppa del mondo”

Paolo Casarin, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, in particolare si è soffermato sull’arbitraggio di Orsato in Napoli-Milan. “Il suo è stato un arbitraggio da coppa del mondo. L’impatto è stato molto duro all’inizio, con ammonizioni, anche tra gli allenatori, poi però si è adattato agli arbitraggi internazionali. Quando però fine gara i giocatori si stringono la mano dico che è stato bravo il direttore di gara. Il tempo effettivo? È una cosa di cui parliamo da 30 anni, siamo riusciti ad avere il recupero, che è parziale, ma un ostacolo è dato anche dalle televisioni, che hanno in programma le trasmissioni”.