[Video]Gli azzurri sono stati in ritiro tra gli applausi dei tifosi

Il Napoli ieri sera al quartier generale. La squadra di Luciano Spalletti è arrivata alla spicciolata all’Hotel Palazzo Caracciolo, la sede del centro città che abitualmente ospita gli azzurri prima dei grandi match. Il primo ad arrivare è stato Elmas, poi Mertens e Osimhen. Presenti anche Anguissa e Lozano, finalmente in gruppo dopo i lunghi infortuni. I due tornano a disposizione di Spalletti che sorride e sorride anche ai tifosi presenti all’esterno dell’albergo napoletano. Cori per il capitano Insigne che resta “uno di noi” e per l’allenatore azzurro, che si è fermato a scattare selfie con i tifosi e ad ascoltare la richiesta dei tre punti contro il Milan obbligatori per inseguire il sogno scudetto. La squadra resterà in hotel fino a oggi pomeriggio, quando lascerà il ritiro per recarsi allo stadio Maradona e affrontare i rossoneri, attesi in città invece questa mattina.

Fonte: Mattino.it