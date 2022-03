Ultime Napoli – Contro il Milan la regia sarà diretta da Lobotka

Nel Napoli dove il presidente è Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico, il regista ci vuole sempre. Questa sera nello scenario del “Maradona”, avversario il Milan, a comandare a centrocampo ci sarà Lobotka. Lo slovacco che in estate sembrava in lista di sbarco, adesso è uno dei protagonisti della stagione degli azzurri. Al fianco dell’ex Celta Vigo, giocherà Fabian Ruiz, anche lui decisivo in questa stagione, compreso la rete di Roma contro la Lazio. Infine Spalletti, come riporta il Corriere dello Sport, convocherà Lozano e Anguissa, manca solo l’ufficialità nella lista che uscirà in mattinata.

La Redazione