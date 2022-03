Tuttosport – La puntata da scudetto è di Giroud e fa malissimo al Napoli

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan per 0-1, nel big match importantissimo per la corsa scudetto, Tuttosport commenta così la gara: “La puntata da scudetto è di Giroud e fa malissimo al Napoli. Il francese decide il big match del Maradona con una deviazione in area su tiro di Calabria e lancia il Milan in testa alla classifica a 60 punti (Inter 58 ma con una gara in meno, Napoli 57). Per la prima volta in dieci sfide di campionato Pioli batte Spalletti, lo fa di misura (0-1) nel giorno più importante che potrebbe valere tantissimo in ottica tricolore e che riavvicina anche la Juventus al terzo posto (53 punti)”.