Serie A/ Juventus-Spezia 1-0: La Juve vince di “corto muso”!

Dopo un primo tempo con la Juve in vantaggio ed in controllo, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 51esimo, Salva Ferrer crossa in area per il colpo di testa di Gyasi, bloccato abilmente da Szczesny. Al 56esimo, Verde si accentra e prova il sinistro a giro, bloccato da Szczesny. All’80esimo, Kovalenko serve Agudelo in area, che a tu per tu con Szczesny, calcia centrale e il portiere polacco respinge. Al 92esimo, Verde serve Agudelo in area che calcia, ma la conclusione termina a lato. Dopo 3 minuti di recupero è terminatoil match!

Vittoria importantissima per la Juve che mette pressione a Milan e Napoli, in vista del big match di stasera. Spezia che chi ha provato, ma ottiene un’ altra sconfitta. Migliori in campo Cuadrado per la Juve e Verde per lo Spezia

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini ( 63′ Bernardeschi ); Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic ( 85′ Kean ), Morata. All.: Allegri.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore ( 76′ Bourabia ), Bastoni, Agudelo; Verde, Gyasi, Manaj ( 76′ Kovalenko ). All.: Thiago Motta

Ammonizioni: 54′ Erlic (S), 57′ Vlahovic (J), 61′ Pellegrini (J), 67′ Bernardeschi (J), 93′ Bourabia (S)

Marcatori: 21′ Morata (J)