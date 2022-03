In occasione della sfida del “Bentegodi” di domenica 13 Marzo alle ore 15,00, si giocherà una sfida interessante tra i padroni di casa dell’Hellas Verona e il Napoli. Gli scaligeri sono una delle sorprese, oppure conferma del campionato, mentre gli azzurri lottano per i primissimi posti in classifica. In vista del match in terra veneta, occhio ai sette diffidati.

Hellas Verona – Depaoli, Faraoni, Ilic, Igor Tudor (all.) e Veloso

Napoli – Demme e Anguissa

La Redazione