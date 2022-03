SERIE A FEMMINILE – Colpo del Pomigliano in trasferta. Pari al “Vismara” del Napoli

Domenica di serie A femminile e le sorprese non sono mancate. La prima è della Lazio Women che batte il Sassuolo per 3-1, in gol tra le altre l’ex Pomigliano Giulia Ferrandi. La squadra campana invece di mister Tesse sbanca il Centro Sportivo Suning contro l’Inter per 0-1, la rete è di Giorgia Tudisco. Pari importante del Napoli femminile sul terreno del “Vismara” contro l’A.c. Milan. A segno per le azzurre Toniolo, ma sfiora il successo dove salva all’ultimo il portiere delle rossonere Laura Giuliani.

Lazio Women-Sassuolo 3-1

Inter-Pomigliano 0-1

A.c. Milan-Napoli femminile 1-1

A cura di Alessandro Sacco