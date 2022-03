Saranno tanti i tifosi del Milan al Maradona, esaurito il settore ospiti

Napoli-Milan è di nuovo quello che dovrebbe essere sempre, e spesso ha saputo essere: il massimo, una promessa di stile e bellezza. Si sa, quando alta è l’attesa (sono collegati quasi 50 Paesi con assistere in diretta alla supersfida del nostro campionato), spesso non mantiene le promesse ma che importa, è comunque un giorno speciale. Lo stadio sarà pienissimo, non c’è posto per nessuno. Esaurito anche il settore ospiti: 1800 milanisti saranno al Maradona. Partita considerata a rischio alto, per le solite incomprensibili rivalità che costringeranno le forze dell’ordine a controlli serrati a Fuorigrotta. P. Taormina (Il Mattino)