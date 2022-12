PRIMAVERA 1 – Napoli-Milan 3-0, prestazione impeccabile per gli azzurrini. A fine gara la festa a Cercola

Il Napoli Primavera cercava punti per allontanarsi dalla zona salvezza, ospitando in casa il Milan di Giunti e la partita è subito in discesa. La rete del vantaggio è di Antonio Vergara, tiro di controbalzo ed è battuto il portiere dei rossoneri. La partita non cambia e arriva anche il raddoppio con la prima rete in maglia azzurra di Saco, tra l’altro ex della sfida. La terza rete è di Ambrosino, lob che supera Pseftis. Nella ripresa il numero 10 dei partenopei sfiora la doppietta personale su punizione, palla che esce fuori di un soffio. Nel finale di gara D’Agostino scarta 4 difensori, ma manca il gol che sarebbe stato un capolavoro. Al triplice fischio è festa sugli spalti con canti, buoni segnali per la sfida di questa sera al “Maradona”.

MARCATORI: 6′ Vergara (N),17′ Coli Saco (N), 29′ Ambrosino (N)

NAPOLI: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano (dal 70′ Di Dona), Vergara (dal 84′ Flora), Coli Saco, Spavone (dal 63′ Gioielli), Giannini; D’Agostino (dal 84′ Pesce), Ambrosino (dal 63′ Cioffi). A disposizione: Boffelli, Rendina, Manè, De Luca, Pontillo, De Marco, Acampa, Flora, Gioielli, Marranzino, Toccafondi, Cioffi, Mercurio, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

MILAN: Pseftis; Coubis, Stanga (dal 45′ Nsiala), Bosisio, Bozzolan; Gala (dal 74′ El Hilali), Eletu (dal 45′ Alesi),Tolomello; Chaka Traorè (dal 68′ Omoregbe), Nasti(dal 86′ Roback), Capone. A disposizione: Desplanches, Barttoccioni, Oberatin, Nsiala, El Hilali, Camara, Foglio, Omoregbe, Bjorklund, Rossi, Alesi, Joof Roback. Allenatore: Giunti.

AMMONITI: Barba (N), Stanga (M), Nasti (M), Ambrosino (N), Vergara (N), Alesi (M)

ARBITRO: sig. Longo

La classifica: Roma 48, Cagliari 38, Fiorentina 37, Sampdoria 36, Sassuolo 36, Inter 36, Juventus 34, Atalanta 33, Torino 31 Milan 30, Torino 30, Genoa 28, Napoli 28, Verona 27, Empoli 25, Bologna 24, Lecce 24, Spal 18, Pescara 8.

#NapoliMilan di stasera è già iniziata: “Sarò con te… Napoli torna campione” anche per la Primavera che ha vinto 3-0 con il Milan. pic.twitter.com/3fiCgS1v1V — Napoli Report (@Napoli_Report) March 6, 2022

La Redazione