Pasqual: “I cambi di cui dispone Spalletti potrebbero decidere la partita”

Manuel Pasqual, ex giocatore ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Dazn della sfida di stasera tra Napoli e Milan: “E’ una partita fondamentale per capire se il Napoli è pronto a questo salto di qualità per la lotta della vittoria dello scudetto. La vittoria contro la Lazio arrivata all’ultimo secondo ti dà ancora più determinazione per affrontare il Milan. Stasera mi aspetto pochi cambi tattici, ma la qualità dei giocatori che ha Spalletti in panchina può essere fondamentale quando gli avversari sono stanchi. Possono dare qualcosa in più rispetto a quelli del Milan, che a livello numerico è leggermente decimato.

Fabian? Sta forse giocando la sua migliore stagione, sta avendo uno standard altissimo. E’ il giocatore che dà i tempi di gioco alla squadra e quando arriva al limite dell’area avversaria riesce sempre a determinare”.