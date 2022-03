Napoli-Milan (Formazioni), Politano in vantaggio su Elmas. Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi

Questa sera al “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli affronterà il Milan, nel big-match valevole per il vertice della classifica. In casa azzurra rientreranno nella lista dei convocati Anguissa e Lozano. Spalletti ha sciolto l’ultimo dubbio della vigilia, Politano in vantaggio su Elmas per tenere bassi Theo Hernandez e Leao. Per il resto rientra Lobotka dal primo minuto. Per il tecnico dei rossoneri Pioli, ci sarà in panchina Ibrahimovic. Fatte le ultime scelte di formazione, Kessie come trequartista e Junior Messias al posto di Saelemakers. In difesa Kalulu giocherà assieme a Tomori, visto l’infortunio di Romagnoli.

Fonte: CdS