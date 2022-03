Maradona jr, 4 vittorie di fila e ora sogna da allenatore

Da calciatore ha vinto uno scudetto ed è arrivato secondo al Mondiale. Ma di beach soccer. Diego Armando Maradona, il figlio del Mito e di Cristiana Sinagra, da sempre coltiva una grande passione per il calcio e da questa stagione allena in Eccellenza. Il Napoli United gli ha affidato la panchina e con ottimi risultati. La squadra ha vinto 4 partite di fila ed è ai vertici della classifica. Una grande soddisfazione per Diego jr, che nella sua vita ha affrontato tanti travagli, a cominciare dal rapporto conflittuale con il padre, una storia che si risolse pochi anni fa con un sincero abbraccio a Buenos Aires.

Il Napoli United ha giocato l’ultima partita contro l’Albanova in maglia gialloblù, stile Boca Juniors, l’altra squadra del cuore del Capitano scomparso il 25 novembre 2020: i colori dell’Ucraina, un omaggio al popolo che soffre e lotta. Diego jr ha trasmesso un concetto ai suoi giocatori: «Dovete dare l’anima». Ed è quello che stanno facendo. In squadra ci sono anche argentini, come Lautaro, omonimo del bomber dell’Inter. «Campionato lungo e difficile, però meritiamo questa posizione di classifica: i ragazzi sono propositivi e hanno coraggio. Dobbiamo andare a mille da qui alla fine della stagione».

Trentacinque anni compiuti nello scorso settembre, Maradona jr aveva abbandonato presto il campo, iniziando a studiare da allenatore. Il sogno era quello di entrare nello staff tecnico del padre, però non fu possibile con il Gimnasia La Plata, l’ultima squadra guidata dal Diez. Così ha atteso la chance buona, quella del Napoli United, una squadra in cui aveva militato quando si chiamava Afro Napoli. Il Napoli United gioca nello stadio di Mugnano in attesa di trasferirsi nel quartiere Sanità. Fonte: mattino.it