Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso Pino Wilson, ex Internapoli

Lutto nel mondo del calcio. È morto nella notte a Roma Pino Wilson , capitano della squadra campione d’Italia nella stagione 1973-74. Il decesso sarebbe avvenuto in conseguenza di un ictus. Figlio di una napoletana e di un soldato inglese di stanza in Italia durante la seconda guerra mondiale, nato in Inghilterra ma trasferitosi a Napoli fin dall’infanzia, iniziò la sua attività calcistica nella squadra aziendale della Cirio, che militava in Serie D. Passò quindi all’Internapoli quando la società rilevò il titolo sportivo dalla CRAL Cirio, disputando alcuni ottimi campionati di Serie C.