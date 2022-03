L’Inter fa sul serio: Marotta contatta l’agente di Dybala

Potrebbe sembrare uno sgarbo, ma pare proprio che l’Inter faccia sul serio per Paulo Dybala. Come riportato da Gazzetta.it, sarebbe stato l’ad nerazzurro, Giuseppe Marotta, a contattare telefonicamente l’agente dell’attaccante della Juventus, Jorge Antun. Un contatto per ribadire interesse per l’argentino. L’offerta è di quelle invitanti: quinquennale da 7,5 milioni di euro a stagione più bonus. Antun, dal canto suo, ha incassato i complimenti ma ha rimandato ogni discorso a giovedì, quando andrà in scena il summit con la Vecchia Signora.