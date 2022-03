Insigne, potrebbe essere una notte da ricordare e portare con sè

L’attesa del popolo azzurro è puntata su di lui, Lorenzo Insigne, oltre che su Osimhen. Stress? Ansia? Preoccupazione? Tensione? Certo, esistono, ma nulla di tutto questo traspare dal volto e dagli atteggiamenti del capitano azzurro. In pochi possono capire il senso di questo Napoli-Milan per Insigne. La possibilità di poter conquistare lo scudetto. Certo che il calcio è un gioco collettivo, ma nella storia del calcio entrano molto più spesso i singoli che le comitive, ed è giusto. In uno stadio, come al cinema, sono gli attori che regalano emozioni. E i più bravi sono quelli che improvvisano sul copione, quelli che giocano per far saltare gli schemi. Quelli come Insigne che non devono solo pensare a coprire la fascia, ma anche a regalare invenzioni. Se ogni tanto dovessimo scordarlo, ci sarà sempre (speriamo) un 10 come Insigne a ricordarlo. Tra qualche mese sarà a Toronto, dove indosserà un’altra maglia, ma l’unica a cui pensa ora è quella azzurra. Andare via da campione d’Italia è il coronamento di un lungo percorso. Non sempre un percorso facile.

Il Mattino