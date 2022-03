Gazzetta – Osimhen incarna la sfrontatezza dello scugnizzo che non ha paura di niente

Il Napoli stasera affronterà il Milan di Pioli per la gara delle gare, quella che vale il primo posto in solitudine per entrambe. Uno degli uomini fondamentali per Spalletti è sicuramente Victor Osimhen. La Gazzetta dello Sport scrive sull’attaccante azzurro. “Il nigeriano incarna la sfrontatezza dello scugnizzo che non ha paura di niente, la generosità di buttarsi su ogni pallone, il genio che a Napoli è di casa. E per questo rappresenta in qualche modo una città che vuole rialzare la testa. Il gol alla big è quello che manca a Victor che in due campionati non ha mai segnato a Juventus, Inter e Milan. Ma come sottolinea Spalletti, bisogna dargli il tempo di giocarci contro, visto che in varie occasioni l’attaccante era spesso fuori per infortunio”.

