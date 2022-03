Dopo Insigne tocca Osimhen sfatare il tabù

Nel calcio ci sono i classici tabù da sfatare per sbloccarsi e dare un valido contributo alla squadra. Dopo il capitano Lorenzo Insigne che non segnava su azione dalla sfida contro l’Udinese alla terz’ultima dello scorso campionato, è tornato al gol a Roma contro la Lazio, adesso tocca ad Osimhen. L’ultima rete tra le mura amiche del nigeriano, come riporta il CdS, è stato il 17 Ottobre contro il Torino, stacco di testa che ha superato Milinkovic-Savic. Da quel momento l’infortunio e poi il graduale rientro in campo. Dal suo ritorno sul terreno di gioco ha sì fatto gol ma in trasferta contro Venezia e Cagliari, poi solo buone prestazioni, ma niente reti tra le mura amiche. Questa sera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, oltre 41 mila spettatori e poi il Milan. Una sfida da vertice e l’ex Lille vuole lanciare un segnale importante a se stesso e all’ambiente azzurro.

La Redazione