DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Milan

Arbitro: Orsato; Ass1: Preti; Ass2: Giallatini; IV: Camplone; VAR: Valeri; AVAR: Vivenzi

Questa sera alle ore 20,45, presso lo stadio “Maradona”, si giocherà il tanto atteso big-match per il vertice tra il Napoli e il Milan. All’andata gli azzurri vinsero al “Meazza” per 0-1 con il gol di Elmas, partita che si preannuncia equilibrata. Per i tecnici Spalletti e Pioli saranno ore dove i dubbi a sciogliere sono tanti e solo a poche ore verranno risolti. Ilnapolionline.com sarà presente alla gara e vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato allo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco