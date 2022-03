Del Genio, giornalista: “Se il Milan fa pressing, Osimhen può trovare spazi”

Paolo Del Genio, giornalista è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Cosa mi è piaciuto tatticamente da riproporre col Milan? Per farla breve dico che quando il Napoli riesce a fare una partita di qualità tecnica elevata è una squadra contro la quale è molto difficile giocare. Quando perde qualità tecniche ed è costretta fare partite di duello fisico e di grandi corse Milan e Inter hanno qualcosa in più. Nel palleggio stretto tutte fanno fatica contro il Napoli. Milan più basso contro Osimhen? Dipende da come funziona il pressing del Milan, da quante volte lo fa e se il Napoli lo soffre. Se invece grazie a Lobotka e Fabian il Napoli lo soffre un po’ meno, allora in questo caso è una conseguenza. Il pressing che funziona porta la difesa ad alzarsi e allora lì Osimhen può trovare spazi nella profondità. Altrimenti se il Napoli non trova efficacia nel pressing, le due squadre saranno più basse e si aspetteranno un po’. Credo che strategicamente questo i due allenatori non possono prepararlo, ma è la partita che ti porta a farlo”.