DAZN – Spalletti: “A Napoli è così che devi giocare, altrimenti ti sposti”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ai microfoni Dazn: “Avevamo anche cominciato bene, palleggiando bene, poi, dopo la prima mezz’ora abbiamo cominciato a sbagliare, dovevamo creare di più nella fase offensiva. Sul finale del primo tempo e ad inizio ripresa, abbiamo perso ordine, abbiamo preso ripartenze, abbiamo preso gol e non siamo riusciti poi a trovare l’uomo davanti alla porta ed il Milan è stato bravo a difendere. Non siamo riusciti ad essere talentuosi come sempre, un po’ abbiamo problemi con alcuni uomini che non sono ancora recuperati al 100%. Non credo che si possa riferimento alla pressione, perchè se non sai reggere a tensioni e pressioni, non puoi vincere. Ovvio, che ci sono personalità diverse, io dico che per lunghi tratti siamo riusciti a gestire bene la gara, in altri no, ma il calcio che devi giocare in una città come Napoli è questo, se non ce la fai, devi spostarti, andare più in là.”