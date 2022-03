DAZN – Pioli: “Bravissimi nel gioco e nel lavoro senza palla”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la vittoria al Maradona, interviene ai microfoni di Dazn: “3 punti importanti per la classifica, importanti perchè abbiamo battuto una squadra forte che ci ha messo in difficoltà, ma i ragazzi hanno lavorato tantissimo, soprattutto senza palla e sono stati premiati. Noi cerchiamo di sfruttare molto la fascia sinistra, anche se poi perdiamo qualcosa in fase difensiva, dobbiamo sfruttare queste qualità. Si tratta di uno scontro diretto, questo ci rende ancor più contenti, certo, non è stato affatto facile. Abbiamo schierato un centrocampo fisico, di gamba, provando a non perdere in qualità. Ora bisogna continuare così fino alla sosta, poi tireremo un po’ il fiato. Adesso voglio la stessa concentrazione, lo stesso dominare la partita, anche con squadre che sono dietro di noi in classifica. E’ il momento di dimostrare di aver imparato la lezione. Credo che l’Inter resti la favorita, mi dispiace che ancora non si sia recuperata la partita, a questo punto del campionato, così dovrebbe essere”