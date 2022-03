DAZN – Insigne: “Se giochiamo così non ci ricorderà nessuno”

Autocritico e deluso Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli a fine gara ai microfoni DAZN: “Demerito nostro, di sicuro, abbiamo sprecato una grossa occasione, c’è rammarico soprattutto perchè stasera c’erano davvero tantissime persone a sostenerci e noi non abbiamo fatto bene. Spiegare a parole è difficile, negli spogliatoi non ho detto niente, perchè era inutile, meglio parlarne domani a mente fredda. Certo, io vorrei lasciare un ottimo ricordo, qualcosa per cui questa gente possa essere felice, ma è ovvio che se giochiamo così non ci ricorderà nessuno. Dobbiamo fare di più, io per primo. Abbiamo altre partite, per fare bene, il che significa non fare come stasera”