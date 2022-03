DAZN – Giroud: “3 squadre in 3 punti vuol dire che siamo in corsa”

Olivier Giroud, match winner, interviene ai microfoni Dazn a fine gara: “Punti che valgono tantissimo, perchè ottenuti contro una rivale per lo scudetto. Non si tratta di scontro decisivo, ma importante. Partita giocata con determinazione, imponendo il nostro calcio e restando concentrati per tutta la gara. Direi che è un successo meritato. Io provo sempre a fare il mio lavoro, ad essere utile, già il primo tempo potevamo giocarlo meglio nell’ ultimo passaggio, ma è andata bene, visto che abbiamo tenuto bene in difesa, lavorando tanto tutti insieme. 3 squadre in 3 punti vuol dire che siamo in corsa, ma è troppo presto per parlare di scudetto. Certo, noi vogliamo vincere qualcosa…Io sono un fratello più grande per la squadra e lo spogliatoio e va bene così. La caviglia va bene così, un po’ di fastidio, ma niente di grave…”