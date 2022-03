COPPA DAVIS – Slovacchia-Italia 2-3, decisivi Sinner e Musetti

Per il tennis italiano prosegue l’ottimo momento, ma questa volta ha vinto proprio in extremis in Coppa Davis. Contro la Slovacchia è stata vinta per 2-3. Decisivi i successi di Sinner e Musetti. Il primo porta il match sul 2-2 con il successo su Horansky per 7-5; 6-4. Il ventenne invece batte Gombos per 6-7; 6-2; 6-4. Ora gli azzurri ritorneranno in campo a Settembre per la fase a gironi, poi in caso di successo si andrà alle fasi finali.

Slovacchia-Italia 2-3, i risultati

Jannik Sinner (ITA) b. Norbert Gombos (SVK) 64 46 64

Filip Horansky (SVK) b. Lorenzo Sonego (ITA) 76(2) 63

Filip Polasek/ Igor Zelenay (SVK) b. Simone Bolelli/Jannik Sinner (ITA) 63 16 76(3)

Jannik Sinner (ITA) b. Filip Horansky (SVK) 75 64

Lorenzo Musetti (ITA) b. Norbert Gombos (SVK) 67 62 64

La Redazione