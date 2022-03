CALCIO FEMMINILE – A.c. Milan-Napoli 1-1 tabellino e cronaca

MILAN-NAPOLI FEMMINILE 1-1

MILAN (3-4-3) Giuliani; Fusetti, Adami (dal 15’ s.t. Jane), Arnadottir; Thrige, Grimshaw, Andersen, Tucceri, Thomas, Longo (dal 27’ s.t Stapelfedt), Bergamaschi (Babb, Cazzioli, Crotti, Babb, Zanini, Miotto, Cortesi). All.: Ganz

NAPOLI FEMMINILE (3-5-2) Baldi; Corrado, Golob, Awona; Erzen, Sara Tui, Mauri (dal 36’ s.t. Toniolo), Colombo (dal 24’ s.t. Errico), Abrahamsson (dal 24’ s.t. Acuti); Pinna, Soledad (Aguirre, Garnier, Di Marino, Botta, Gallo, Berti). All.: Domenichetti

ARBITRO: Burlando di Genova (Maninetti-Spagnolo/Schio)

MARCATORI: Thomas (M) 2’ p.t., Toniolo (NF) 43’ s.t.

Note: terreno in erba naturale in discrete condizioni. Giornata fredda. Amm.: Corrado. Rec.: 1’ p.t., 3’ s.t.

Pareggio meritato per il Napoli Femminile in casa del Milan in lotta Champions ed azzurre per la prima volta fuori dalla zona retrocessione (pari punti con la Fiorentina ma scontri diretti a favore). Toniolo su punizione ha siglato l’uno ad uno dopo che le azzurre hanno “risalito” la partita con qualità.

Domenichetti e Castorina hanno riproposto Corrado e Awona dal primo minuto in difesa e dato fiducia a Colombo in mediana. Pronti via e Milan avanti con Thomas che è scappata via alla retroguardia azzurra ed in diagonale ha trafitto Baldi. Inizio a dir poco shock per le azzurre che però hanno risposto al 9’ con un contropiede firmato Erzen: quando la slovena ha servito Pinna che ha depositato in rete quest’ultima però era in offside. Il Milan ha sfruttato l’arma del contropiede per creare altre situazioni pericolose (con Thomas, Bergamaschi e Fusetti) mentre il Napoli si è visto su azione d’angolo con Pinna e Soledad senza però concludere a rete.

Nella ripresa Milan reattivo in avvio con Fusetti (mancino fuori da buona posizione); invece le azzurre hanno concluso a lato con Erzen al 10’. Una grande incursione di Thrige, poco dopo, non ha trovato il bersaglio grosso mentre Soledad su lancio di Errico ha sparato a salve da fuori. La grande chance per il Napoli al 25’ ha dato solo l’illusione ottica del gol con Erzen che ha calciato un millimetro a lato da buona posizione (situazione simile a quella verificatasi al 39’). Baldi ha tenuto in vita il Napoli opponendosi a Bergamaschi e poi Toniolo su punizione a due minuti dalla fine l’ha messa all’angolino mandando in estasi i tifosi azzurri. Addirittura nel finale il Napoli avrebbe potuto vincerla ma non ha sfruttato a dovere un contropiede di Pinna: uno ad uno e corsa salvezza che continua.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile