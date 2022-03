Cabrini su Napoli-Milan: “Spero che non venga considerata la partita della stagione”

Antonio Cabrini, ex campione del mondo, ha parlato a Tuttomercatoweb Radio, soffermandosi tra le altre cose, anche sul big match di stasera fra Napoli e Milan. “Spero che Napoli-Milan non venga considerata la partita della stagione, c’è ancora molto da fare per vincere lo scudetto. È una partita importante ma non decisiva. Sicuramente il rientro di ibra è un elemento in più per per i rossoneri, oltre ad essere un grande atleta è un trascinatore. Il campionato lo si vince non contro la rivale di turno, ma contro le squadre provinciali quelle che pensi sia facile battere”.