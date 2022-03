ADL ieri ha festeggiato la vittoria del Bari, stasera vorrà il bis!

Stasera sarà al suo posto in tribuna per Napoli-Milan, ma prima del big match scudetto Aurelio De Laurentiis si è goduto un altro match che valeva la testa della classifica. Il numero uno azzurro ieri era al San Nicola per seguire la gara tra il Bari del figlio Luigi e il Francavilla, derby pugliese vinto dai padroni di casa all’ultimo respiro e che è valso l’allungo in vetta alla graduatoria del girone di Serie C. Dopo il successo, ADL e il primo erede di casa hanno festeggiato i 43 anni del numero uno del Bari, sempre più lanciato verso la promozione in Serie B.

Fonte: Mattino.it