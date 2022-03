AdL-fondi esteri, per il presidente è il tempo di scegliere

In casa Napoli, il presente si chiama Milan e la possibilità di essere da sola in testa alla classifica con un successo al “Maradona”, ma anche al futuro. Non è un mistero che il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis è in bilico tra i partenopei e il Bari, per la questione delle due proprietà. Oggi su Repubblica ci sono aggiornamenti dal giornalista Antonio Corbo: “Aurelio De Laurentiis rimane così l’unico privato nella corsa scudetto. Una vittoria può avvicinarlo al traguardo. Ma anche all’ora delle grandi scelte. Banche d’affari osservano. Propongono contatti con fondi stranieri sperando di trattare. Sarebbe il decimo in serie A da parte di capitali esteri. Ma De Laurentiis può prendere tempo. Preliminare è la decisione sul destino del Bari, ha assorbito già una ventina di milioni, 51 dipendenti senza vincere. È controllato dalla Filmauro come il Napoli che ha però una florida situazione anche nell’ultimo l’ultimo bilancio, quello del 2021. Il Napoli fa cassa per la gestione corrente di 35 milioni, pari al 15% dei ricavi. Una nota tecnica che vuol dire molto: avanti verso lo scudetto senza paure né stasera né mai”.

La Redazione