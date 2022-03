Ultime Millan – Pioli si giocherà la “carta” Kessie alle spalle di Giroud

Domani sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45 si giocherà il big-match tra il Napoli e il Milan, in palio c’è il primo posto in classifica. In casa rossonera mister Stefano Pioli, come riporta il CdS, potrà contare su Ibrahmovic, anche se partirà dalla panchina, visto che in avanti giocherà Giroud. La novità è il ruolo di Frank Kessie, giocherà nel ruolo di trequartista, ai alti Junior Messias e Leao. In difesa spazio a Kalulu e Tomori, mentre Calabria è in vantaggio su Florenzi. Infine a centrocampo giocherà il duo Tonali e Bennacer. Domani mattina la partenza per Napoli.

La Redazione