Spalletti e un dubbio da sciogliere in vista del Milan

Per un allenatore avere l’abbondanza della rosa è sempre un aspetto positivo, perchè può avere una vasta scelta per schierare la migliore formazione. Nel caso di Spalletti si sta lentamente svuotando l’infermeria, visto che per il seconde giorno di fila si sono allenati in gruppo Anguissa e Lozano. Domani sera arriverà al “Maradona” il Milan, il big-match valevole per il vertice e c’è un dubbio da sciogliere per il tecnico di Certaldo. Secondo il CdS, a destra uno tra Elmas e Politano, visto che da quel lato giocheranno i vari Leao e Theo Hernandez, clienti non proprio semplici da marcare. Solo a poche ore dalla sfida verrà sciolta la riserva.

La Redazione