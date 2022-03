Questa mattina si è giocata la sfida per la categoria Under 17 tra i padroni di casa del Crotone e il Napoli. Gli azzurrini vincono per 1-3. Le reti le ha realizzate Russo, Vilardi e Solmonte, mentre per i pitagorici il gol della bandiera di Caligiuri.

