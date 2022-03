Serie A/ Udinese-Sampdoria 2-1: L’Udinese vince lo scontro salvezza!

Dopo un primo tempo molto dinamico, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 48esimo, Arslan calcia dalla distanza, il suo tiro termina alto. Al 65esimo, Pereyra si coordina e calcia al volo dalla distanza, sfera di poco alta. Al 66esimo, Beto appoggia in area per Walace che calcia di potenza, Falcone devia in angolo. Sul calcio d0angolo seguente, Beto stacca di testa e prende in pieno la traversa. Al 71esimo, Caputo dribbla Marì in area e calcia, Silvestri respinge con i piedi. Al 92esimo, la Samp perde una brutta palla e Deulofeu si invola verso l’area, ma il suo destro termina di poco a lato. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match!

Ottima vittoria per l’Udinese che vince meritatamente lo scontro salvezza. Sampdoria che risulta troppo mcchinosa e inconcludente. Migliori in campo Deulofeu per l’Udinese e Caputo per la Sampdoria.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan ( 73′ Jajalo ), Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto ( 81′ Pussetto ). All.: Cioffi

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida ( 72′ Ferrari ), Colley, Murru ( 77′ Augello ); Candreva ( 67′ Sabiri ), Ekdal ( 67′ Vieira ), Rincon; Sensi ( 77′ Giovinco ); Quagliarella, Caputo. All.: Giampaolo

Ammonizioni: 44′ Pereyra (U), 55′ Walace (U), 63′ Ekdal (S), 68′ Arslan (U), 68′ Murru (S), 74′ Becao (U), 87′ Deulofeu (U)

Marcatori: 3′ Deulofeu (U), 12′ Udogie (U), 13′ Caputo (S)