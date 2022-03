Serie A/ Udinese-Sampdoria 2-1 (1T): Udinese in palla, Samp macchinosa!

Questo pomeriggio alle ore 15:00, va in scena Udinese-Sampdoria, match valido per la ventottesima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 3′, Pereyra supera Murru in velocità e serve Deulofeu in area che calcia al volo spiazzando Falcone. Al 12esimo, Deulofeu penetra in area e calcia, il suo tiro deviato arriva ad Udogie che difronte a Falcone non sbaglia. Passa nanche un minuto e Caputo viene servito in profondità, superando Becao, e difronte a Silvestri insacca. Al 19esimo, Candreva crossa in area per lo stacco di Quagliarella, che trova la parata di Silvestri. Al 30esimo, Pereyra i ripartenza allarga per Udogie che di mancino calciadi poco a lato, trovando una leggera deviazione. Sugli sviluppi del corner Walace stoppa in area e calcia, strepitoso Falcone a deviare in angolo. Al 39esimo, Sensi allarga per Candreva che incrocia, sfera che sibila a lato. Dopo 3 minuti di recupero è terminato il primo tempo!

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All.: Cioffi

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Quagliarella, Caputo. All.: Giampaolo

Ammonizioni: 44′ Pereyra (U)

Marcatori: 3′ Deulofeu (U), 12′ Udogie (U), 13′ Caputo (S)