SERIE A FEMMINILE – Pari nello scontro diretto tra Juventus e A.s. Roma. La Fiorentina sempre più nei guai

Questa giornata di serie A femminile c’era il tanto atteso scontro al vertice tra la Juventus e l’A.s. Roma. La gara termina 1-1, per le padroni di casa in vantaggio su sfortunato autorete di Soffia, mentre il pari per le giallorosse è firmato da Lazaro. Per il resto colpo a Verona dell’Empoli Ladies per 0-1, decide Domping. Infine la Sampdoria dell’ex Cincotta batte per 2-0 la Fiorentina e mette sempre più nei guai la squadra di coach Panico.

Factory della Comunicazione

Risultati serie A femminile

Sampdoria-Fiorentina 2-0

Juventus-A.s. Roma 1-1

Hellas Verona-Empoli Ladies 0-1

A cura di Alessandro Sacco