SERIE A – Cagliari-Lazio 0-3, vince e convince la squadra di Sarri

Questa sera alla “Unipol Domus” il Cagliari cercava altri punti salvezza, contro una Lazio che invece vuole dimenticare il gol allo scadere di Fabian Ruiz del Napoli. I biancocelesti entrano in campo con il piglio giusto, Felipe Anderson va al tiro, debole, blocca Cragno. La gara non cambia e anzi gli ospiti spingono fino al momento del rigore, visto dal VAR, per il mani di Altare su tiro di Luis Alberto. Immobile segna su rigore e aggancia nella classifica dei bomber Silvio Piola. I sardi fanno fatica a reagire, anzi rischiano il raddoppio con Milinkovic-Savic, colpo di testa sopra la traversa. La rete però non tarda ad arrivare e da un contropiede Felipe Anderson serve Luis Alberto che da pochi passi non sbaglia. Nella ripresa i padroni di casa cercano di cambiare il ritmo, ma anzi rischiano ancora il gol, stavolta salva Cragno sul tiro di Immobile. Il portiere del Cagliari nulla può sulla splendida rete di Felipe Anderson che scarta due difensori e batte Cragno. Nel finale la nota stonata è il doppio giallo a Marusic, ma la prestazione della Lazio di Sarri è stata convincente. I sardi non sono riusciti ad entrare in partita, inevitabile quindi la sconfitta in casa.

CAGLIARI – LAZIO 0-3 (19′ Immobile rig., 42′ Luis Alberto, 62′ Anderson)

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro A disp.: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Zappa, Lykogiannis, Kourfalidis, Obert, Baselli, Keita Baldé, Pavoletti All.: Walter Mazzarri

LAZIO (4-3-3):Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Luis Alberto (87′ Basic), Leiva, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson (84′ Romero), Immobile, Zaccagni (68′ Pedro) A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Patric, Kamenovic, A.Anderson, Moro, Cabral All.:Maurizio Sarri

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli); Assistenti: Bindoni – Alassio; IV uomo: Francesco Cosso; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Zufferli.

Ammoniti: 17′ Altare (C), 71′ Marusic (L), 75′ Marin (C), 90’+2′ Lovato (C)

Espulsi: 88′ Marusic (L)

A cura di Alessandro Sacco

Fonte: foto lalaziosiamonoi.it