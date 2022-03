“Senza sciarpa non venire”, l’iniziativa dei tifosi azzurri per creare, domani, un “muro” al Maradona

I tifosi del Napoli, specie quelli della Curva B, si stanno attivando in queste ore affinchè il Maradona di Fuorigrotta diventi una fortezza che possa sorreggere e supportare domani la loro squadra contro il Milan. “Senza sciarpa non venire” è l’ennesima iniziativa dei supporters azzurri che di ora in ora sta facendo il giro dei social, invitando ad andare allo stadio muniti di sciarpa, in modo far formare un muro colorato di azzurro.