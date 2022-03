Report allenamento – Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tattica ed esercitazione su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Malcuit terapie e personalizzato in campo.

dal sito ufficiale della SSCN