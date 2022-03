PRIMAVERA 1 RISULTATI – La Roma ritrova il successo. Successo del Lecce sull’Atalanta

Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona per 3-0, la Roma ritrova il successo. A farne le spese è il fanalino di coda Pescara che viene sconfitto per 2-1. I giallorossi allungano su Inter e Atalanta. I nerazzurri pareggiano in casa contro l’Empoli, gli orobici invece vengono sconfitti per 2-1 dal Lecce. Vittorie casalinghe del Sassuolo e della Fiorentina ai danni di Cagliari ed Hellas Verona. Infine gol e spettacolo tra Bologna e Spal dove finisce 2-2.

Sassuolo-Cagliari 2-0

Lecce-Atalanta 2-1

Inter-Empoli 2-2

Spal-Bologna 2-2

Fiorentina–Hellas Verona 1-0

Roma-Pescara 2-1

A cura di Alessandro Sacco