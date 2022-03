Per la “Maradona Game Special Edition” il Napoli ha fatto la sua scelta

Nei giorni scorsi il Napoli aveva comunicato, attraverso i vari canali ufficiali, che la maglia che avrebbe indossato contro il Milan era di colore rosso, con una grande N sul petto. Si chiama “Maradona Game Special Edition”, come riporta il Corriere dello Sport, ma la città era divisa in due parti. Nella serata di ieri è arrivata la notizia che contro i rossoneri la squadra di Spalletti giocherà con la classica maglia azzurra, mentre la rossa verrà messa all’asta. I proventi della vendita andranno ai profughi ucraini, vittime delle guerra che sta colpendo il mondo intero. Una scelta che piace e non poco ai tifosi partenopei, per una buona causa, per il campo meglio il classico per una sfida che sa di scudetto.

La Redazione