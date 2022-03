Pasquale Salvione, giornalista: “Napoli? Il gruppo è la vera forza di questa squadra”

A “1 Football Club”, Pasquale Salvione, giornalista.

Come ha preso la sconfitta con il Napoli la Lazio?

“E’ stato un colpo molto duro per la Lazio, specialmente perché accaduto nei minuti finali dopo che aveva trovato una prodezza con Pedro. Ora arriva un altro impegno importante contro il Cagliari, ben lanciato”.

L’Inter si è ripresa la vetta con una gran prestazione:

“L’Inter è tornata a fare l’Inter. Una vittoria tutto sommato attesa, anche se la Salernitana era in crescita. Se l’Inter torna al gol, poi si sblocca e si vede la grande differenza. La Salernitana ha avuto una buona occasione per segnare ma non l’ha sfruttata e l’Inter poi non ti perdona. Napoli e Milan, a questo punto, hanno grandi motivazioni, tra cui, anche quella di tenere a distanza la Juve che inizia a farsi minacciosa”.

La forza del gruppo farà la differenza in Napoli-Milan?

“Io credo che il gruppo abbia dimostrato di essere unito, lo dimostra anche quella corsa finale al gol di Fabian. Il gruppo è la vera forza di questa squadra che sa andare oltre alle difficoltà. Poi credo che, la partita di domani sera, sarà decisa dagli episodi. Sarà una partita molto complicata, poi Spalletti ha una buona tradizione con Pioli e i tifosi azzurri si augurano arrivi un successo”

Uomo decisivo per il Napoli contro il Milan?

“Per me Lobotka, perché se domani sera gira bene Lobotka con Fabian, poi sarà più semplice azionare gli attaccanti. Il Milan ha tante frecce al proprio arco, sicuramente il più pericoloso è Leao, è l’uomo da tenere d’occhio anche se non l’unico”

Il Milan giocherà ‘di rimessa’?

“Io ho visto il Milan giocare molte volte, anche qui a Roma. E’ una squadra che non tende a snaturarsi, ti viene a prendere alto e prova a controllare il gioco. Sono curioso di vedere quale sarà la scelta di Pioli. Sicuramente non è un’ottima soluzione lasciare palleggio al Napoli, ci saranno anche fasi d’attesa ma non credo il Milan verrà a Napoli ad aspettare o cercare il pareggio. Il pareggio non servirebbe a nessuno, Pioli se la giocherà a viso aperto”

Vincerà la tattica o lo spettacolo?

“Questo dipende anche dagli episodi. Chiaramente se il match si sblocca subito, le tattiche iniziali, poi vanno cambiate. Dipenderà molto da quanto succede in partita. Più passa il tempo senza che le squadre segnino, più è facile che diventi una partita a scacchi. Pronostico? Non saprei sbilanciarmi onestamente, è un match da ‘tripla’”.